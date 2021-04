Anche Gioi avrà un punto vaccinale

Advertisement

Da lunedì 19 aprile sarà attivato anche il centro vaccinale di Gioi Cilento, che coprirà tutti i paesi limitrofi della zona interna a nord di Vallo della Lucania. L’obbiettivo rimane quello di aumentare le somministrazioni giornaliere in modo tale da non ingolfare i presidi ospedalieri che nella prima fase della campagna vaccinale erano stati l’unica sede per poter procedere all’inoculazione del vaccino.

Sarà quindi possibile vaccinarsi presso i locali del SAUT di Gioi, a partire da lunedì e proseguendo nei fine settimana; i medici di base coinvolti nelle somministrazioni saranno tutti quelli appartenenti alla AFT della zona interna (associazione funzionale territoriale).

Saranno coinvolti, inoltre, i gruppi di Protezione Civile Lucano con sede di Gioi, Orria, Omignano, Perito e Stio.