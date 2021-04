Rubarono due pc portatili a Sapri: arrestati

Avevano rubato due pc portatili a Sapri e, dopo aver tentato di mettere a segno un colpo simile a Lauria, sono stati bloccati e arrestati dai carabinieri della locale stazione con l’ausilio dei militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Lagonegro. Nei guai due persone, un 27enne e una 19enne, entrambe di origini georgiane, residenti in Campania, resesi responsabili di furto aggravato in concorso.

In particolare, nel pomeriggio di mercoledì scorso, 14 aprile, i militari, intorno alle 18.00, nel mentre stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in un centro commerciale di Lauria, dopo essere stati informati che al suo interno erano stati notati i due che si aggiravano in maniera sospetta.

Nell’occasione, i carabinieri, appena entrati, hanno subito individuato i due giovani, per cui hanno deciso di procedere ad un loro controllo, nel corso del quale, hanno sorpreso il 27enne che teneva ben nascosto al di sotto del giubbotto indossato un computer portatile del valore di 700 euro, appena asportato.

Sulla scorta di quanto appena appurato, i Carabinieri, dopo aver localizzato all’esterno del centro commerciale l’autovettura in uso ai due soggetti, hanno approfondito le ricerche all’interno di essa, mediante una perquisizione, nel corso della quale vi hanno ritrovato altri due computer portatili, del valore complessivo di 1000 euro, risultati essere stati rubati il pomeriggio precedente in analoga struttura di Sapri.