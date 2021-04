Posti barca nel porto di Agropoli: c’è il bando

AGROPOLI. C’è il bando destinato ai diportisti e alle attività economiche nel settore marittimo, per l’assegnazione dei posti di ormeggio disponibili nello specchio acqueo presente presso il lato destro del primo pontile e presso il sotto banchina di riva, entrambi caratterizzati da fondale di circa 60 cm.

L’assegnazione degli ormeggi varrà per il periodo 1 giugno 2021 – 30 settembre 2021, secondo il seguente ordine di priorità e nei limiti dimensionali di lunghezza massima pari a 6.5 metri:

– residenti nel Comune di Agropoli;

– titolari di attività economiche nel settore marittimo con sede legale nel comune di Agropoli e che non siano morosi con il Comune;

– non residenti nel Comune di Agropoli; titolari di attività economiche nel settore marittimo e non domiciliati per l’attività nel comune di Agropoli;

La lunghezza massima delle imbarcazioni non deve superare i 6,5 metri e la larghezza 2,10 metri.

Le domande dovranno essere presentate obbligatoriamente, a pena di esclusione, dalle ore 9,00 del 19 aprile 2021 alle ore 12.00 del 03 maggio 2021, a mano al protocollo dell’Ente, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 il martedì e il giovedì o a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it.