La pallanuoto: un legame fortissimo con il territorio salernitano

Quella della pallanuoto è una disciplina sportiva che nella provincia di Salerno è sempre molto amata: è difficile ottenere statistiche precise su quante siano le persone che si dedicano a quest’affascinante sport “in vasca”, tanto a livello agonistico quanto a livello amatoriale, ma è davvero evidente il fatto che nel Cilento e nei relativi dintorni questo sport sia gettonatissimo, anche grazie alla disponibilità di ottime strutture.

Piscina Nicodemi, un vero fiore all’occhiello

Una delle strutture più note della zona è senz’altro Piscina Nicodemi, situata a Salerno in via Enrico Bottiglieri: piscina grande e molto luminosa, grazie alla sua grande copertura completamente trasparente, ospita corsi di molteplici tipologie, spaziando da quelli dedicati ai bambini molto piccoli fino ai ragazzi under 18, senza trascurare quelli per adulti, con tutte le relative attività amatoriali ed agonistiche.

Piscina Nicodemi è una struttura che merita di essere considerata speciale anche a livello di igiene: come si può leggere in quest’articolo, infatti, gli spogliatoi ed i corridoi sono stati recentemente dotati di sanificatori perpetui del brand Refineair, i quali garantiscono massima sicurezza, ovviamente anche la pulizia della vasca è sempre eccellente e sarà senz’altro eseguita con cadenza regolare facendo ricorso ai migliori prodotti per piscine quali quelli proposti dall’e-commerce AcquaVivaStore.

ASD Rari Nantes Nuoto Salerno, la squadra che milita in A1

Si diceva che la Piscina Nicodemi ospita anche delle attività agonistiche, e a questo riguardo si può introdurre un altro aspetto che ha senz’altro spinto tanti salernitani ad avvicinarsi a quest’affascinante sport: questa piscina, infatti, è il “quartier generale” della Rari Nantes Salerno, società professionistica che limita in Serie A1, ovvero la massima serie italiana dedicata a questo sport, e che gode di un grande blasone a livello nazionale.

L’ASD Rari Nantes Nuoto Salerno vanta una storia davvero molto antica, essendo stata fondata a Salerno nel lontano 1922 e proprio per questo considerata una delle prime società sportive senza fine di lucro ad esser sorte in provincia; oltre a questo, è interessante sottolineare che questa realtà è molto attiva anche nel sociale e sposa tutt’oggi molte cause particolarmente importanti.

Sebbene la pallanuoto non sia tra gli sport più seguiti a livello nazionale, la Rari Nantes Salerno può vantare tanti “supporters” e, in generale, un seguito non trascurabile anche sul web.

Tante opportunità per praticare pallanuoto a livello giovanile

Se quello composto dalla pallanuoto e dalla provincia di Salerno è un binomio così stretto è anche perché sul territorio ci sono davvero tantissime opportunità di dedicarsi a questo sport a livello giovanile, e quest’aspetto sa essere davvero molto interessante a livello sociale: come detto in precedenza, in zona vi sono tanti corsi dedicati ai bambini, stesso dicasi per i vari “team” dedicati ai ragazzi più grandi.

Il nuovo Palasport di Salerno, che ospiterà anche una piscina olimpionica

Se si parla di pallanuoto a Salerno, inoltre, è doveroso menzionare un importante progetto che dovrebbe divenire presto realtà: proprio negli scorsi giorni, infatti, è stata aggiudicata la gara di progettazione relativa al nuovo Palasport di Salerno che verrà realizzato nei pressi dello stadio Arechi, proprio dove anni fa fu avviato un progetto simile, poi interrotto in corso d’opera.

Il progetto, che sarà curato dallo studio Gau Arena, prevedrà anche una piscina olimpionica, e c’è da scommettere che sarà teatro di tantissime sfide di pallanuoto.

Non c’è che dire, dunque: la provincia di Salerno fa rima con pallanuoto nel presente, nel passato, e anche nel futuro.