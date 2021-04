Concorso per due assunzioni al Comune di Sala Consilina

Opportunità di lavoro a Sala Consilina. L’amministrazione comunale, nei mesi scorsi, affidò ai dirigenti dell’area Affari Generali e dell’area Tecnica, l’incarico di provvedere all’attivazione di un concorso pubblico per dei posti attualmente mancanti nell’organico dell’Ente. Due settimane fa è stato pubblicato il bando di concorso per un posto di istruttore tecnico e istruttore tecnico informatico a tempo pieno e indeterminato.

Per partecipare c’è tempo fino al prossimo 25 aprile. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e secondo lo schema previsto dal bando di concorso, deve essere indirizzata, con le modalità’ indicate nel bando stesso, al Comune di Sala Consilina – Area tecnica – via Mezzacapo, n. 44 – 84036 Sala Consilina (SA).

In seguito al pensionamento di molte unità, avvenuto nel corso degli ultimi mesi, si è registrata una carenza di personale per l’Ente. Per questo è necessario accelerare le procedure di assunzione attraverso concorso per titoli ed esami.