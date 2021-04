Basket, Serie C Gold: New Basket Agropoli al Pala Di Concilio

La seconda giornata di ritorno del campionato di basket, riguardante la Serie C Gold Maschile del Girone B, ci offrirà match molto importanti, vista la classifica molto corta. Gara interna al “Pala Di Concilio” per la New Basket Agropoli impegnata nel derb contro la Pallacanestro Salerno. Per i cilentani, reduci dal passo falso di Lamezia, nei gironi scorsi ufficializzato l’ingaggio di Francesco Cinalli, ala classe 97.

Serie C Gold Maschile: il programma del girone B

SABATO ORE 18:00

Cercola Basket – Basketball Lamezia al Palazzetto di Cercola

ORE 18:30

Angri Pallacanestro – Bim Bum Basket Rende al Palasport di Angri

DOMENICA ORE 18:00

New Basket Agropoli – Pallacanestro Salerno al Palasport Di Concilio di Agropoli

LA CLASSIFICA P.TI

Basketball Lamezia 10 Pallacanestro Salerno 8 Bim Bum Basket Rende 6 New Basket Agropoli 6 Cercola Basket 6 Angri Pallacanestro 0