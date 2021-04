Villaggio commerciale a Sapri: domande entro il 28 aprile

SAPRI. E’ stato pubblicato l’avviso per la partecipazione al Villaggio Commerciale previsto per la prossima estate. Sollecitato dai commercianti, dopo oltre un anno passato a combattere la pandemia, il villaggio commerciale tornerà per il quinto anno sul Lungomare di Sapri, con l’obiettivo di replicare il successo delle passate edizione.

Il Comune ha invitato i titolari di esercizi commerciali che effettuano attività di vendita non alimentare, a produrre istanza mediante la compilazione di un apposito modulo presente sul sito istituzionale dell’Ente. Il termine è fissato per le ore 13 del prossimo 28 aprile. I soggetti interessati potranno protocollare a mano la documentazione, oppure trasmetterla via Pec.

Al villaggio commerciale potranno partecipare soltanto i titolari di esercizi commerciali presenti sul territorio comunali ai quali andrà l’onere di mantenere l’area pulita, pagare la fornitura di energia elettrica e la guardiania. Al fine di sostenere i negozianti, invece, l’amministrazione comunale ha previsto l’esonero del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.