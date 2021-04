Moio della Civitella punta alla riqualificazione del bosco

MOIO DELLA CIVITELLA. Il Comune, retto dal sindaco Enrico Gnarra, punta ad una migliore fruibilità e valorizzazione del bosco, tramite appositi interventi di miglioramento. L’Ente infatti intende accedere alle risorse contenute nell’apposito capitolato di spesa della Regione Campania in modo anche da adempiere all’istanza presentata dalla Comunità Montana Gelbison e Cervati nel settembre dello scorso anno.

Un progetto, quello, parzialmente modificato che riguarda il miglioramento, il ripristino e la messa in sicurezza della viabilità (a servizio agro-silvo-pastorale) tra le località Montemagliano-Serra Sprovieri (dove è previsto il rimboschimento) e Retara tramite anche la sistemazione della bretella di collegamento con il cimitero e Monte Civitella.

In questa sede è prevista la sistemazione e la stabilizzazione della scarpata stradale, sistemando il piano viario con misto granulometrico stabilizzato, composizione che è in grado di scaricare le sollecitazioni al terreno sottostante con l’effetto di ottenere una maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni.