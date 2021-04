Il sondaggio. Contagi in aumento nel Cilento: stai rispettando le regole?

Impennata di contagi nei comuni del Cilento, stop alla didattica in presenza in molti paesi e percentuale di positività in Campania ancora al 10,4%.

La zona rossa sembra non aver prodotto ancora risultati. Le ultimi notizie circa il mancato rispetto delle regole ne è la prova.

Mentre il Governo tenta di procedere con riaperture progressive a partire da maggio, i dati locali non fanno ben sperare.

Con il nostro sondaggio settimanale abbiamo chiesto ai lettori di fare un bilancio personale, in tutta onestà :”State rispettando le regole della zona Rossa?”

L’ 85% afferma di essere ligio alle norme anti-Covid19.

Ciò che riteniamo rilevante è il fatto che il restante 15% è composto in numero maggiore da giovani.

“Assolutamente sì, e lo faccio perché tante persone invece se ne fregano”, dice Sara.

Poi c’è Giuseppe che invece afferma: “In tutta onestà no. Non organizzo festini, non ho festeggiato pasquetta con 20 persone ma mi sposto da un comune all’altro senza difficoltà, considerato il fatto che i controlli mancano, e frequento i miei amici (con mascherina) in luoghi aperti”.

“Stiamo pagando per la continua convinzione che il Cilento sia un’isola felice, svegliatevi” sottolinea Carla.

Mauro ci dice : “Io vedo i miei amici, sarebbe anormale il contrario”

Intanto nelle ultime ore i campani sperano in un possibile cambio di colore per la regione, dal rosso all’arancione. Ciò consentirebbe: spostamenti in ambito comunale, la riapertura dei negozi di abbigliamento, parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Al prossimo sondaggio.