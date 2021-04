Drammatico incidente a Capaccio, muore 64enne

CAPACCIO PAESTUM. Dramma nel tardo pomeriggio a Gromola. Intorno alle 18.30 un uomo è finito fuori strada con la sua auto, una Opel Agira, in via Trentalone, terminando la sua corsa in un canale e poi contro un muro. Per Cosimo Botta, 64 anni, non c’è stato nulla da fare. È deceduto pochi istanti dopo.

Sul posto i sanitari della Croce Gialla di Agropoli, che hanno tentato per diversi minuti le manovre di rianimazione ma senza esito.

Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Agropoli. Sul posto il magistrato di turno e il medico legale per gli esami di rito.