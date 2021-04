Agropoli, abusi al Lido Azzurro: arriva sentenza del Consiglio di Stato

AGROPOLI. Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’Ordinanza di demolizione del nuovo fabbricato adibito a Bar-Ristorante-Pizzeria del Lido Oasi, costruito in assenza di volumetria su un lotto già utilizzato in precedenza per la costruzione dell’Albergo (ora scuola).

Il Consiglio di Stato, di conseguenza, ha ritenuto legittima anche l’ordinanza di sospensione dell’Attività di Bar-Ristorante-Pizzeria esercitata nei locali giudicati abusivi.

Alla luce delle decisioni del Consiglio di Stato, il Comune dovrà ora vigilare sulla demolizione del nuovo Bar-Ristorante-Pizzeria dello stabilimento balneare ed il ripristino delle aree destinate a Standard urbanistici e Parcheggi dell’edificio scolastico, rientrando in possesso dell’area pubblica per renderla disponibile alla collettività.