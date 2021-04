Orria: fondi del Ministero per il completamento di Via Marchesano

Il Comune di Orria, guidato dal sindaco Mauro Inverso, ha deciso di impiegare il contributo del Ministero dell’Interno di € 100.000,00, relativo all’annualità 2021, per l’esecuzione degli interventi di “messa in sicurezza del patrimonio comunale: completamento di Via Marchesano in Orria”.

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 30/01/2020, difatti, assegna ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per il corrente anno, un contributo di 50.000,00 euro per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; con il successivo Decreto del Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2020 , per il solo anno 2021, sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate sempre in materia di efficientamento energetico, risparmio energetico, installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nonché sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Pertanto al Comune di Orria viene assegnato un contributo di € 50.000,00 per ciascuna delle annualità dal 2021 al 2024 e, per il solo 2021 , di ulteriori € 50.000,00.