Covid: stop a lezioni a Prignano. Nuove restrizioni a Cicerale

Dopo gli ultimi contagi registrati in paese il sindaco di Prignano Cilento, Giovanni Cantalupo, ha annunciato lo stop alla didattica in presenza.

Il provvedimento è valido per i giorni 14, 15 e 16 aprile. In questi giorni sarà possibile sanificare gli ambienti della scuola materna, elementare e media, oltre che della casa comunale così come da protocollo Covid.

“Le lezioni proseguiranno regolarmente in dad”, precisa il primo cittadino.

Nuove restrizioni anche nella vicina Cicerale. Il sindaco Gerardo Antelmo ha stabilito la chiusura di parchi urbani, giardini e piazze, nonché aree prospicienti le attività aperte al pubblico. L’ordinanza è valida da oggi fino al prossimo 25 aprile. Per i trasgressori fino a 1000 euro di multa.