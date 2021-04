Bambole Reborn, tra arte e terapia

Mai sentito parlare delle Bambole Reborn ? Si tratta di vere e proprie opere d’arte, realizzate con un’attenzione particolare verso i dettagli e attraverso un’accurata lavorazione artigianale. Vengono collezionate oppure utilizzate per scopi terapeutici, essendo in grado di aiutare le persone affette da demenza senile, disturbi emotivi o psichiatrici. Diamo uno sguardo ai principali benefici offerti dalle cosiddette Bambole Reborn.









Cosa sono le Bambole Reborn ?

Queste bambole si distinguono per la loro realizzazione artigianale e per l’elevato realismo. Da ciò derivano il loro nome, che vuol dire letteralmente ” rinate “, o ” nate due volte “. L’obiettivo degli artisti che le producono è quello di renderle il più somiglianti possibile a essere umani in carne e ossa. Ma a quando risale la nascita delle Bambole Reborn? Questo fenomeno nacque agli inizi degli anni ’90, quando molti collezionisti d’oltreoceano cominciarono a ricercare prodotti perfetti dal punto di vista estetico e cinestetico. Nonostante in Italia non siano ancora così diffuse, le Bambole Reborn (https://bambola-reborn.com/) sono arrivate anche da noi, in virtù di un’elevata presenza di artisti ed artigiani esperti. Ma, oltre che per motivi puramente estetici, perché sono così amate? I collezionisti d’arte non sono gli unici ad essere interessati a questo genere di riproduzioni. Le Bambole Reborn, infatti, vengono utilizzate anche a scopo terapeutico, tanto da ispirare un vero e proprio trattamento, definito ” Doll Theraphy “. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme!







La Doll Therapy, una tecnica tesa a stimolare emozioni e sensazioni

” Empathy Doll ” e ” Doll Therapy ” sono i nomi attribuiti a una tecnica creata dalla psicologa svedese Britt Marie Egedius-Jakobsson, capace di dimostrare l’efficacia di queste particolari bambole nell’incrementare il benessere dei malati e delle donne che hanno avuto problemi durante la maternità. Tali strumenti vengono utilizzati con i pazienti affetti da patologie quali l’Alzheimer, la demenza senile e alcuni disturbi comportamentali. Le Bambole Reborn sono in grado di far riscoprire al paziente alcune strategie di comunicazione pre-verbiali, nonché sentimenti di gioia, dolcezza ed empatia, in grado di alleviare ansia, stress e depressione. È fondamentale, tuttavia, ricordare che l’uso di queste bambole impone un preciso approccio medico e deve essere costantemente monitorato da un esperto.