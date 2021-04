Laurito: Comune programma interventi con i fondi del Governo

LAURITO. Una importante strategia amministrativa per il comune di Laurito, retto dal sindaco Vincenzo Speranza. L’Ente punta ad opere di completamento degli interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione e dell’impianto cimiteriale, con la realizzazione di un impianto di video sorveglianza, nonché alla sistemazione della strada Marrone.

L’ Amministrazione ha intenzione di sfruttare i fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno per i centri con meno di mille abitanti: dal 2020 e per tre anni, a Laurito spetteranno 81mila euro.

Con le risorse della prima annualità si interverrà sull’impianto cimiteriale; i lavori dovranno iniziare entro il 15 maggio 2021. Con i fondi per l’anno in corso si garantirà la sistemazione della strada Marrone. In questo caso il termine per l’avvio dei lavori è fissato nel 15 settembre, pena la decadenza del finanziamento.

Spetterà agli uffici completare l’iter progettuale per garantire l’affidamento e l’avvio dei lavori.