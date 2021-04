Covid, chiude anche la scuola primaria di Capaccio Scalo

Da domani, mercoledì 14 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021 sono sospese le attività didattiche in presenza per tutte le classi della Scuola Primaria di Capaccio Scalo. Lo fanno sapere dalla dirigenza scolastica.

Durante questo periodo le attività didattiche per tutte le classi del plesso proseguiranno in modalità a distanza.

“Tutti i docenti svolgeranno l’attività didattica a distanza seguendo il proprio orario di servizio

predisposto per la DAD e secondo quanto previsto dal Piano d’Istituto per la Didattica digitale integrata”, fanno sapere dalla scuola.

Il provvedimento in seguito alla positività di uno studente.