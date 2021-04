Castellabate: addio a uno degli alberi secolari di Piazza Lucia, verrà abbattuto

Un pezzo di storia del Comune di Castellabate se ne va. Domani infatti, Mercoledi 14 Aprile, inizieranno le operazioni per l’abbattimento di uno dei secolari alberi di pino che circondano Piazza Santa Lucia, nel pieno centro del paese. A dichiararlo è stato il sindaco F.F Luisa Maiuri, sottolineando come si sia fatto di tutto per tentare di preservarlo ma, da perizie fitopatologiche-strutturali, è emerso come l’albero sia ormai compromesso e con propensione al cedimento. Una decisione dolorosa ma, dunque, obbligatoria per la salvaguardia delle persone e delle tante abitazioni private poste nelle immediate vicinanze.

Questa notizia non è passata di certo inosservata tra i cittadini, portando un velo di malinconia per i tanti ricordi che, anziani e giovani, hanno lasciato in questa piazza, vero e proprio centro di raduno ricreativo di generazioni e generazioni. “Ognuno di noi ricorda l’albero lì dà sempre, è parte della storia di Castellabate” ha dichiarato la stessa Maiuri.

Al suo posto verrà piantato un nuovo albero della stessa specie, simbolo di speranza e rinascita, emblema di un futuro migliore soprattutto in questo cupo periodo di pandemia che ha colpito tutti.