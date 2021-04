Da domani, mercoledì, a scopo del tutto precauzionale, viene sospesa la didattica in presenza per gli alunni del plesso di Lentiscosa e delle scuole medie di Marina di Camerota. Lezioni in presenza sospese fino a venerdì.

Il provvedimento si è reso necessario per permettere alle autorità sanitarie di ricostruire la catena di contatti dell’anziano di Lentiscosa risultato positivo poche ore fa.