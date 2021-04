Anche nel salernitano i primi vaccini Johnson&Johnson

Nella mattinata di oggi, martedì 13 aprile, saranno recapitate a Eboli, 2.900 dosi del vaccino “AstraZeneca” e, per la prima volta, anche 3450 del vaccino “Johnson&Johnson”.

Alla consegna provvederanno i furgoni Sda, corriere di Poste italiane, attrezzati con speciali celle frigorifere.

Comune funziona il vaccino Johnson&Johnson

Il vaccino di Johnson&Johnson, come AstraZeneca, si avvale di un adenovirus. Nello specifico, di uno di tipo 26 “incompetente per la replicazione”, come si legge sul sito dell’Agenzia del Farmaco. Questo adenovirus contiene il gene della glicoproteina Spike che, trasmesso alla persona vaccinata, stimola le cellule alla produzione della Spike stessa innescando il processo di immunizzazione.

È il quarto vaccino, dopo quelli di Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca, a ricevere la raccomandazione da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e della Commissione europea, per essere utilizzato contro il Covid-19.