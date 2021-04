A Cannalonga la biblioteca diventa multimediale

CANNALONGA. L’amministrazione comunale ha aderito alla piattaforma MLOL “Media Library OnLine”, attivando un nuovo servizio per la biblioteca comunale.

Tale iniziativa permetterà a ciascun cittadino di Cannalonga di accedere gratuitamente a migliaia di file contenenti libri, musica, audiolibri, film, quotidiani italiani e stranieri, spartiti musicali, App, videogiochi.

Per accedere è semplice: basterà accreditarsi via mail indicando nome, cognome e indirizzo di posta elettronica inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.cannalonga.sa.it.

Successivamente sarà accessibile il link https://cannalonga.medialibrary.it.

MLOL è la piattaforma di prestito digitale più usata dalle biblioteche pubbliche in Italia, con una rete di 4.500 biblioteche aderenti in 17 regioni italiane e paesi stranieri. È il riferimento di tutti gli editori italiani ( Mondadori, RCS, Giunti, De Agostini/Utet, Feltrinelli), per la sperimentazione di modelli innovativi di collaborazione con le biblioteche.