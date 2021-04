13 Aprile: oggi si festeggia Santa Ida

E’ il 103° giorno dell’anno, 15ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 262 giorni.

Santi del giorno

Santa Ida

San Martino I (Papa e Martire)

San Caradoco (Eremita nel Galles)

San Marice

San Marzio (Abate in Alvernia)

San Sabas Reyes Salazar (Martire Messicano)

Sant’Orso di Ravenna (Vescovo)

Sant’Albertino da Montone (Abate)

Sant’Ermenegildo (Martire)

Santi Carpo, Papilo, Agatonica e compagni (Martiri)

Etimologia

Ida, deriva dall’antico termine tedesco “id”, “attività, opera”, questo personale attestato sin dal X secolo e discretamente diffuso anche in Italia: è tuttavia più comune in Inghilterra, Germania e Francia, dove per la prima volta è documentato.

Proverbio del giorno

Chi pon cavolo d’aprile, tutto l’anno se ne ride.

Aforisma del giorno

Non ti affaticare intorno a cose che generano sollecitudine, perturbazioni ed affanni. Una sola cosa è necessaria: sollevare lo spirito ed amare Dio. (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde Oggi

1970 – Incidente nello spazio per Apollo 13

Sei nato oggi?

Sei caratterizzato da un temperamento deciso ed energico che ti permetterà di raggiungere, nella professione, quel che desideri. Devi però cercare di smussare un poco gli spigoli del tuo carattere e mostrarti più disponibile e tollerante verso chi ti circonda. In amore puoi contare su di un partner affezionato ma, se non vuoi perderlo, modera l’aggressività e non pretendere di essere l’arbitro della sua vita.

Celebrità nate in questo giorno

1808 – Antonio Meucci

1906 – Samuel Beckett

Scomparsi oggi

2000 – Giorgio Bassani

1695 – La Fontaine

2002 – Alex Baroni