Staffette d’oro per l’Atletica Agropoli nei Campionati regionali di Napoli

Quello appena trascorso è stato un week end pieno di soddisfazioni per tutto il movimento Atletica Agropoli infatti, durante i campionati regionali di staffetta, i ragazzi del Presidente Angelo Palmieri hanno fatto incetta di grandi risultati, portando nel Cilento numerosi titoli assoluti e di categoria. Ad aprire le danze sono state le ragazze della 4×100 assoluti composta da Alice Musto, Beatrice Avino, Francesca Paolillo e Gerardina Spinelli che precedono in classifica, con un crono di 50.66, le compagne di squadra Margherita Ricciardi, Alessandra Del Pezzo, Serena Crisci e Valentina Paolantonio.

Ad arricchire ulteriormente il medagliere sono state le ragazze della categoria allieve (Serena D’Avino, Rosanna Sicignano, Giorgia Corcione e Annamaria Parisi) che si impongono nella loro categoria. Non da meno anche il quartetto allievi Emanuele Gallo, Francesco Aurelio, Giovanni Sorrentino e Ruben Del Pezzo che fermano il cronometro prima di tutti gli altri e portano ad Agropoli un altro successo.

Un peccato per Francesco Noto, Davide Caturano, Pascal D’Angelo e Alexander Carotenuto che, dopo aver chiuso al primo posto assoluti la loro staffetta, vengono squalificati per una invasione di corsia. Soddisfazioni che sono continuate anche Domenica con le 4×400 femminili che ottiene il primo posto assoluto con Gerardina Spinelli, Alessandra Del Pezzo, Chiara Tarani e Claudia Bertucci ed il secondo, ma primo per la categoria Allieve, con Serena D’Avino, Rosanna Sicignano, Annamaria Parisi e Beatrice Avino. Alexander Carotenuto, Andrea Carbutti, Pascal D’Angelo e Davide Caturano portano la 4×400 maschile al secondo posto assoluto mentre, Giovanni Sorrentino, Luca Palmieri, Marco Volpe e Ruben Del Pezzo, terzo assoluto ma primi tra gli allievi.

“Abbiamo cercato di schierare molte squadre sulle staffette per far fare esperienza e migliorare l’affinità tra i nostri atleti ed il risultato è stato davvero fantastico – inizia così la disanima del week end da parte di Agostino Scebi, DT dell’Atletica Agropoli – sia le ragazze che i ragazzi si sono comportati benissimo. Stiamo cercando di crescere in tutti i settori, sperando di poter portare un nostro quartetto ai campionati italiani.”

Non solo staffette ma anche tante gare di contorno in quel di Napoli dove tra tutti i risultati spicca quello del nuovo acquisto in casa Atletica Agropoli, Mohamed Asadh Mohammadu Rafeek che, sulla pedana dell’alto, eguaglia il suo PB portando a casa la misura di 2 metri. Sempre sull’alto, Chiara Tarani migliora il suo personale portandolo a 1.61 metri. “Chi ben comincia è a metà dell’opera, benvenuto Asadh. Siamo davvero contenti di poter avere tra le nostre fila un atleta così forte, sperando che sia solo l’inizio di una grande stagione, contiamo molto su di lui e crediamo che con sotto alla guida attenta di Luigi Sabato possa davvero farci divertire – conclude Scebi.”

Dopo il DT Scebi, a prendere la parola è il Presidente Palmieri che ringrazia i tecnici per il lavoro svolto fino a questo punto: “Se ci troviamo qui a gioire di questi successi lo dobbiamo soprattuto ai tecnici che, con grande dedizione e competenza, seguono gli atleti. Per questo, per quanto riguarda i successi dell’ultimo week end, voglio dire grazie ad Agostino Scebi, Angela Gargano, Luigi Chierchia, Luciano Caputo, Aniello Lerro, Gianluca De Luca e Carlotta Gioffredi”