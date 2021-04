Piaggine: ok a lavori di adeguamento dei laboratori scolastici

Il Comune di Piaggine, guidato dal sindaco Guglielmo Vairo, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento dei laboratori dell’Edificio Scolastico “Pepoli” dell’importo complessivo di €. 17.532,50 di cui € 13.794,58 per lavori (€ 13.665,09 per lavori soggetti a ribasso d’aste ed € 129,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta).

L’intervento in programma verrà finanziato con contributo statale per le infrastrutture sociali. La legge 27 dicembre 2019 difatti assegnava ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.

Il comune di Piaggine è beneficiario pertanto di un contributo di €. 17.532,50 per ciascuno degli anni 2020-2021-2022; l’amministrazione comunale ha deciso di investire questa prima annualità delle risorse per “l’Adeguamento dei laboratori dell’Edificio Scolastico “A. PEPOLI”