Oroscopo: Cancro, in amore non siate precipitosi

Ariete – Il successo nella professione è ormai a portata di mano. In amore tutto torna in discussione.

Toro – Un viaggio di lavoro si rivelerà più positivo del previsto: vi aprirà nuove strade. In amore chiaritevi.

Gemelli – Un po’ di diplomazia vi aiuterà a gestire i rapporti. Le ripicche in amore non portano a niente.

Cancro – Dovete trovare in voi le risorse per darvi la spinta giusta. In amore non siate precipitosi.

Leone – Dovete fare tesoro degli errori commessi nel lavoro invece di commiserarvi. Serata distensiva.

Vergine – Non siate troppo precipitosi nelle decisioni di lavoro. In amore siete nella direzione sbagliata

Bilancia – Dovete pretendere di più da voi stessi nel lavoro: che aspettate? Fidatevi della persona amata.

Scorpione – La vostra pazienza è messa a dura prova dagli eventi nel lavoro. Il partner è sempre più in crisi.

Sagittario – I cambiamenti in atto nel lavoro vi stanno disorientando, ma alla fine vi adeguerete.

Capricorno – Una persona che vi stima molto penserà a voi per affidarvi un incarico di lavoro. Amore stabile

Acquario – Nel lavoro non lasciatevi prendere dal pessimismo. La persona da amare è dietro l’angolo.

Pesci – Non siate troppo indulgenti con voi stessi. Dialogo sempre più intenso con il partner.