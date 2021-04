Lustra è covid free. L’appello del Sindaco: “Fate presto a riaprire”

LUSTRA. «Con grande gioia voglio comunicarvi che Lustra è di nuovo un comune covid free». È con queste parole che il sindaco Luigi Guerra annuncia sui social la buona notizia. Il comune cilentano aveva raggiunto quota dieci positivi.

Ora con la guarigione dell’ultima signora affetta da Covid-19 ritorna finalmente ad essere un paese libero dal virus. «Un messaggio di augurio da parte mia e di tutta la comunità – continua Guerra – è rivolto alle persone che hanno combattuto e sconfitto questo virus e alle loro famiglie per il grande supporto dato e dimostrato ai vostri cari».

Non manca però un pensiero a tutte le attività che, a causa della zona rossa, sono state costrette a chiudere e alle tante persone che hanno perso il loro posto di lavoro. «È straziante vedere come ogni giorno sempre più persone mi dicono che non riescono ad andare avanti – conclude il Sindaco – è per questo che invito chi di dovere a riaprire presto, a trovare in fretta una soluzione efficace come circoscrivere le zone rosse e permettere le aperture in quei comuni dove si ha un basso tasso di contagio»

Un appello, l’ennesimo, che non passa inosservato e che si aggiunge alle numerose classi politiche, economiche e sociali stremate dall’emergenza sanitaria, dal dolore per la perdita dei propri cari, dalla paura, dal senso di isolamento e abbandono.