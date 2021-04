Montesano: sindaco trasferisce ufficio nella frazione più colpita dal covid

Il primo cittadino di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi ha spostato temporaneamente il suo ufficio e quello della polizia municipale nella frazione di Tardiano la più colpita dal covid.

“Ho fatto questa scelta – ha spiegato Rinaldi – sia per una più capillare e veloce assistenza materiale alle tante persone in quarantena e non solo ma sia anche come segno simbolico di vicinanza, sostegno e attenzione per la parte della popolazione percentualmente più colpita. Questo vuole essere un segno di speranza e forza morale per quelle tante persone che stanno combattendo a Tardiano contro il covid”.