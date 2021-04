Monte San Giacomo festeggia i 101 anni di Giuseppe Aluotto

Monte San Giacomo celebra i 101 anni di Giuseppe Aluotto, nato l’11 Aprile del 1920. La festa, a causa dell’emergenza coronavirus, non è stata possibile, ma l’amministrazione comunale ha voluto comunque omaggiare il nonnino. Il sindaco Raffaele Accetta a nome dell’amministrazione comunale ha voluto far realizzare una targa per ricordare questo giorno.

“Un anno fa Peppino Aluotto, raggiunse la meta del secolo di vita e non fu possibile festeggiare il suo centesimo compleanno essendo in piena pandemia che impediva i contatti e ci obbligava al distanziamento sociale.Non avremmo mai immaginato che dopo un anno ci saremmo trovati in una condizione analoga”, ha detto il sindaco Raffaele Accetta.

“Vogliamo pero’, in questa data, formulare i nostri sinceri auguri a Peppino per il suo 101° compleanno e augurargli lunga vita, sperando che al piu presto sia la sua famiglia che tutta la comunita’ potranno tributargli il giusto riconoscimento per questo importante traguardo raggiunto. A nome mio personale e dell’ Amministrazione Comunale formulo sinceri auguri di Buon compleanno”, conclude il primo cittadino.