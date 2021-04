Covid: ancora dad a Sanza. Classe a casa anche a San Pietro

Gli studenti della prima elementare di San Pietro al Tanagro torneranno in Dad. È quanto prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Quaranta e valida a partire dalla giornata di domani. Il provvedimento riguarderà la singola classe e arriva a mero scopo precauzionale.

Il primo cittadino, infatti, ha chiarito che uno degli studenti risulta essere un contatto stretto di una persona positiva al covid-19. Pertanto verrà sottoposto a tampone. In attesa di conoscerne l’esito, per la classe che frequenta il bambino stop alle lezioni in presenza.

San Pietro al Tanagro non è l’unico comune dove sono previste delle restrizioni. A Sanza, dove la ripresa della didattica in presenza era slittata già la scorsa settimana, si è registrato un nuovo rinvio al suono della campanella a causa dell’alto numero di contagi.