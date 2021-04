Tinta per capelli: quali sono i migliori prodotti?

Quando desideriamo cambiare look la prima idea è quella di cambiare il colore dei nostri capelli. E per farlo al meglio non possiamo che scegliere una tinta per capelli dei migliori marchi come L’Oréal professionnel. Il famoso brand, punto di riferimento nel mondo dei parrucchieri e non solo, propone diversi prodotti di assoluto valore. Uno dei più amati è L’Oréal Professionnel Dialight. Si tratta del primo trattamento colorante acido progettato specificatamente per capelli colorati o diventati fragili, in grado di donare un effetto visibile in superficie, esaltando il colore della chioma senza però stravolgerlo.

Questo rientra fra le colorazioni semi-permanenti ovvero a tutti gli effetti un tonalizzante. L’Oréal Professionnel Dialight copre perfettamente i capelli, crea riflessi naturali e previene l’effetto di un colore uniforme e innaturale dei capelli.

La tinta Schwarzkopf Professional IGORA Royal

Altro prodotto d’eccellenza è Schwarzkopf Professional IGORA Royal. Si tratta di una tinta che dona ai capelli un colore intenso, copre perfettamente i capelli grigi e contiene speciali ingredienti per la cura, facendo letteralmente brillare i capelli di salute. Inoltre questo prodotto cura delicatamente la fibra capillare e non la danneggia durante la tintura.

D’altronde la storia del marchio è davvero importante. Si tratta di un brand specializzato in prodotti per la cura dei capelli. Produce prodotti in due categorie: per uso domestico e professionale. L’azienda nasce con una piccola farmacia a Berlino (Germania), aperta nel 1898 dal farmacista-chimico Hans Schwarzkopf. Nel 1903-1904, il fondatore dell’azienda di famiglia sviluppò uno shampoo unico per lavare i capelli: prima in polvere e poi liquido. Nel tempo la famiglia ha ampliato il proprio assortimento e, oltre a diversi tipi di shampoo, ha inserito prodotti per la cura e l’igiene, lacca per lo styling delle acconciature. Dopo la guerra, i proprietari trasferirono la sede ad Amburgo. E nel 1995 il marchio è stato acquisito dal Gruppo Henkel di Dusseldorf, che ora lo possiede. Il primo logo del marchio è stato ufficialmente registrato nel 1904. Successivamente, è stato integrato con dettagli informativi e leggermente corretto, ma esternamente è rimasto sempre lo stesso.

Wella Professionals Koleston Perfect ME+ Pure Naturals

Chiudiamo con la tinta Wella Professionals Koleston Perfect ME+ Pure Naturals. Una tinta professionale e permanente per capelli che rappresenta una vera svolta nella colorazione dei capelli. La composizione unica con le tecnologie innovative ME+™ e Pure Balance™ che aiuta ad ottenere tonalità delicate e naturali anche per i capelli completamente grigi. Allo stesso tempo, riduce il rischio di danni alle fibre capillari e l’insorgenza di una reazione allergica durante il processo di tintura. Grazie alla sua innovativa formulazione riduce il rischio di danni ai capelli durante la tintura. Inoltre riduce di ben 60 volte il rischio di reazioni allergiche.