Oroscopo: Gemelli, impegnatevi di più per fare carriera

Ariete – Nel lavoro avete vissuto alla giornata fin troppo. In amore i contrasti sono di poca importanza.

Toro – Seguite le vostre intuizioni e nella professione non sbaglierete. Incomprensioni in amore.

Gemelli – Per fare carriera smettete di impegnarvi in modo discontinuo. Il cuore vi gioca brutti scherzi.

Cancro – La situazione professionale va lentamente consolidandosi. Ci vuole costanza anche in amore.

Leone – Giornata positiva per qualsiasi trattativa professionale. In amore non abbiate fretta.

Vergine – Per il vostro lavoro è nell’aria un periodo di grandi cambiamenti. In amore l’orgoglio vi danneggia.

Bilancia – Non date niente per scontato o per definitivamente perso. In amore è tempo di cambiare rotta.

Scorpione – Il periodo è favorevole e potete lanciarvi in un’impresa coraggiosa. Pace con il partner.

Sagittario – Cercate di organizzare le giornate lavorative con criterio. L’amore va sempre meglio.

Capricorno – Le cose nel lavoro si mettono meglio dopo un po’ di caos. In amore non fatevi sottovalutare.

Acquario – Riuscirete presto a portare a termine un incarico gravoso. In amore non giocate con il fuoco.

Pesci – Il periodo professionale è difficile ma se lo supererete. La situazione affettiva si sta chiarendo.