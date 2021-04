Novi Velia: aderisce all’avviso pubblico “Educare in Comune”

Il Comune di Novi Velia, guidato dal sindaco Adriano De Vita, ha scelto di partecipare all’avviso pubblico “Educare in Comune” nell’area tematica ” Cultura, arte e ambiente”.

Il bando pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia ha lo scopo di promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali, per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno delle potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali delle persone di minore età, al fine di renderle attive e responsabili all’interno delle comunità di appartenenza e promuovere il rispetto delle differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere esistenti. Le attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza saranno dedicate, nello specifico, alla fascia di età 3-13 anni.

Nell’area C “cultura, arte e ambiente”, alla quale vuole partecipare l’Ente, sono individuati i temi della cultura e dell’ambiente quali indispensabili per il corretto sviluppo della vita culturale, sociale e cognitiva dei bambini e degli adolescenti. La mancanza di stimoli alla fruizione delle attività culturali è, infatti, indice di povertà educativa. Le iniziative aventi ad oggetto questa area tematica, favoriscono la fruizione, regolare e attiva, della bellezza, del patrimonio materiale e immateriale e del territorio, con un’offerta di iniziativa educative e ludiche di qualità che spaziano dalle biblioteche ai musei, dai teatri ai monumenti, dai cinema ai siti archeologici, e che prevedono modalità di fruizione innovative che sperimentano nuovi e diversificati linguaggi di comunicazione artistica.