Ascea: ok alla riqualificazione del Sentiero degli Innamorati

ASCEA. Presto un primo intervento per la sistemazione del Sentiero degli Innamorati. Lo ha reso noto l’assessore Caterina Cammarano che più volte ha sollecitato il Parco ad intervenire. L’area, come segnalato anche da diversi cittadini, da tempo necessitava di importanti lavori di manutenzione che però non sono mai stati posti in essere. Il Parco, nel dicembre scorso, garantì un investimento di 120mila euro per riqualificare il percorso del sentiero sulla base di uno studio di fattibilità già approvato. Di fatto, però, da allora nessun intervento è stato eseguito.

Ora, vista l’imminenza della stagione estiva che porterà come ogni anno un notevole afflusso di vacanzieri ad Ascea, potrebbero essere realizzati almeno alcuni interventi relativi alla pulizia dell’area, la demolizione delle baracche, la risistemazione della struttura in legno e il ripristino del sentiero.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Caterina Cammarano che più volte ha avuto degli incontri con l’Ente Parco. “Il direttore mi ha garantito che in questi giorni approveranno una perizia di spesa per la sistemazione delle strutture in legno a ridosso della scogliera – ha detto – già lo scorso dicembre mi aveva promesso che il Parco sarebbe intervenuto. Non ci tocca che incrociare le dita”.