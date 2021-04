Alta Velocità in Cilento, Nuzzo: necessario aprire tavolo di discussione

Riceviamo e pubblichiamo, di seguito, nota stampa del sindaco di Caselle in Pittari, Giampiero Nuzzo, sulla questione alta velocità in Cilento. Ecco il testo del comunicato:

In una mia precedente nota, mi chiedevo a chi potesse giovare la decisione di Rfi di prevedere, nel nuovo progetto dell’alta velocità, il passaggio nel Vallo di Diano senza peraltro alcuna fermata. Sembrava,in effetti, una decisione a dir poco cervellotica. Ma la mia nota era carica di ironia.Era impensabile infatti che, considerata l’importanza dell’opera , non ci fosse il trucco. La verità era che non si poteva svelare tutto e subito ,la pillola andava addolcita. Ora, finalmente, tutto è chiaro! Salerno come stazione principale, fermata prevista nel Vallo di Diano e quindi,in Calabria, a Praia a Mare.

Non credo ci sia bisogno di ulteriori commenti, una volta tolto il velo dell’ ipocrisia. Non sono per la guerra tra territori (tra l’altro il mio Comune è, più o meno, equidistante sia da Sapri che da Atena/Sala Consilina. Ciò che trovo inaccettabile è che “altri “ debbano deciderele sorti del nostro territorio, senza nemmeno sentire il bisogno di ascoltare chi quel territorio lo vive e lotta quotidianamente affinché i propri figlipossano continuare ad abitarlo. Non ci è stata riconosciuta la dignità di essere informati e di poter esprimere la nostra opinione sui motivi di tale decisione e, soprattutto, di discutere sul futuro della esistente tratta Salerno /RC. Tutto ciò è inaccettabile! C’è necessità di aprire tavoli di discussione, di supportare la comunità montana del Lambro -Mingardo / Bussento che già si è mossa in tal senso e in generale coinvolgere tutte le istituzioni che non devonosottrarsi alla discussione su questo punto e, in generale, su tutto ciò che può servire a migliorare la viabilità e il collegamento tra i diversi territori a sud di Salerno.