Pollica, Forum dei Giovani in campo per la pulizia del territorio

POLLICA. Un nuovo appuntamento dedicato al territorio per il Forum dei Giovani di Pollica. Dopo l’iniziativa dello scorso 27 marzo, che ha visto i volontari in azione in località Torrente Mortella di Pioppi, domani è prevista una nuova giornata ecologica. Questa volta l’attenzione è puntata sulla frazione Celso.

«Sabato 10 aprile si svolgerà la seconda giornata ecologica. Con l’intento di non tralasciare nessuno delle nostre fantastiche frazioni, questa volta saremo a Celso, in località Castagnelle – spiegano dal Forum dei giovani – Come sempre nei limiti e nel rispetto delle regole, indossando le mascherine e adottando le distanze necessarie al periodo, vi aspettiamo in tanti per dare un contributo al nostro Paese».

L’iniziativa organizzata nelle scorse settimane ha dato ottimi risultati con decine di sacchi di rifiuti raccolti.