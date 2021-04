De Luca: “Astrazeneca, cittadini impauriti. Si acceleri su Sputnik”

«Dal punto di vista della comunicazione fatta in questi giorni dalle autorità internazionali, siamo al disastro totale. E questo si aggiunge al fatto che non abbiamo sulle forniture delle dosi una certezza della programmazione da qui a 1-2 mesi». Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania.

«È complicato in queste condizioni gestire la campagna vaccinale. Il nostro obiettivo, in Campania, è immunizzare i nostri concittadini entro l’autunno – prosegue – Questo significa poter fare circa 9.3 milioni di somministrazioni, al netto di Johnson & Johnson che va a somministrazione unica. Vediamo quante dosi di J&J arrivano. Per adesso, di tutti gli impegni annunciati sulle forniture, la metà sono andati disattesi».

De Luca, poi, ricorda che la Campania ha siglato un contratto di fornitura con il vaccino russo Sputnik: «Per questo chiediamo all’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) di fare in tempi rapidi la valutazione scientifica sul vaccino russo. Una valutazione rapida come è avvenuto (da parte di Aifa ed Ema) per gli altri vaccini già in uso».

«Avere a disposizione altri vaccini sarebbe decisivo per accelerare la campagna di vaccinazione di massa, potendo parlare alle categorie economiche per trovare un giusto punto di incontro tra la fondamentale e imprescindibile esigenza di tutelare la salute delle persone e la necessità di rimettere in piedi progressivamente l’economia», conclude il presidente della giunta regionale.