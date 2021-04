9 aprile: oggi si festeggia San Demetrio

E’ il 99° giorno dell’anno, 14ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 266 giorni.

Santi del giorno

San Demetrio di Tessalonica (Martire)

San Liborio (Vescovo di Le Mans)

Santa Casilda di Toledo (Vergine)

San Gaucherio di Aureil (Sacerdote)

Etimologia

Liborio, derivante dal tardo nome latino “Liborius”, ha un significato incerto, anche se è stato ricollegato da parte di alcuni studiosi all’ebraico “Libba”, che significa “ispirato”. L’unica tradizione a cui far riferimento sembra essere quella risalente al latino ecclesiastico, visto che il nome si è diffuso grazie al culto di San Liborio, vescovo di Le Mans in Francia, morto nel 397.

Proverbio del giorno

D’aprile ogni goccia un barile.

Aforisma del giorno

I desideri naturali hanno limiti ben definiti, quelli nati da una falsa opinione non ne hanno: il falso non ha confini. (Seneca)

Accadde Oggi

1865 – Si conclude la Guerra di secessione americana

Sei nato oggi?

I nati il 9 aprile sono certamente unici. Rappresentano spesso l’estrema incarnazione delle tendenze più strane della società e le loro capacità sono quasi sempre spinte all’eccesso.I nati in questo giorno sono particolarmente bravi a tradurre le loro idee in azioni, lanciando a briglia sciolta la fantasia, ma sempre con la tendenza a usare metodi estremamente pratici. L’influenza che i nati il 9 aprile esercitano sugli altri non è sempre positiva; non molto aperti al rapporto sociale, utilizzano spesso le loro idee come veicolo di comunicazione con i loro colleghi, parenti e amici.

Celebrità nate in questo giorno

1948 – Patty Pravo

1821 – Charles Baudelaire

1933 – Gian Maria Volonté

1990 – Kristen Stewart