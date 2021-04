Scario: ecco il nuovo album di Don Tonino Cetrangolo, il parroco cantautore

SAN GIOVANNI A PIRO. Si chiama “Ama: voce del verbo vivere” ed è il nuovo album di don Tonino Cetrangolo, parroco di Scario. Il lavoro del sacerdote originario di Roccagloriosa è un musical ispirato all’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” e dedicato all’amore fraterno e all’amicizia sociale. Come spiegano dalla Diocesi di Teggaino – Policastro, il progetto di Don Tonino Cetrangolo si inserisce nell’ambito «dell’annuncio e della nuova evangelizzazione che guarda alla fratellanza universale, proprio sulle note di San Francesco d’Assisi, colui che, con la sua vita, ha creato una vera fraternità, aperta a tutte le culture, al di là di ogni orizzonte».

«In Principio era l’Amore! La nostra missione – afferma don Tonino – è rilanciare il fondamento Deus Caritas est (Dio è Amore): Cristo, il Figlio di Dio, l’Amato ha, a sua volta, tanto Amato il mondo da dare la sua vita. Così l’Annuncio diventa “AmA: Voce del Verbo Vivere”. Il mondo contemporaneo ha bisogno di un vaccino contro l’indifferenza e il deficit di Amore.

In un mondo che ‘ama’ le cose e ‘usa’ le persone, questo percorso riafferma il primato dell’Amore e della centralità della persona. Le cose, i soldi, le strutture sono un mezzo per realizzare il fine ed il fine è sempre la persona da amare: i rapporti umani, la famiglia, la socialità, l’amicizia, il mondo della scuola, della politica, della sanità e della cultura».

Il Cd e i link per ascoltare l’album sono stati distribuiti gratuitamente. Il progetto prevede, come impegno concreto, anche una raccolta di fondi attraverso una lotteria con in palio un’icona della “Madre del bell’Amore” realizzata da don Tonino. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza al mondo dell’oncologia pediatrica.