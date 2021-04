Reddito di cittadinanza, percettori a lavoro a Casal Velino

I cittadini di Casal Velino beneficiari del reddito di cittadinanza, in questi mesi sono impegnati in lavori di pubblica utilità.

Tre sono i progetti approvati dalla Giunta: “PULI…Amo il nostro Comune” riguardante la manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico, “Manutentiamo Casal Velino” che ha come obiettivo, attraverso l’inserimento lavorativo e sociale, di incrementare il senso di rispetto del proprio territorio, ed in ultimo “Supportiamo il Comune” che mira, invece a coinvolgere i cittadini in attività socialmente utili.

Quattro i beneficiari di RdC, da rendere operanti a rotazione. Alla scadenza di ogni percorso subentreranno altri cittadini segnalati direttamente dal Centro per l’impiego di Vallo della Lucania.

In tal modo il sussidio statale diviene uno scambio etico e sociale che arricchisce di gran lunga ente e cittadino.

Rilevante è il fatto che a differenza di altri enti nei quali i progetti erano stati solo messi su carta e pertanto non attuati, i cittadini di Casal Velino continuano ad interscambiarsi tra loro.

Intanto nelle ultime ore proprio allo studio del governo c’è la possibilità di cambiare le regole per ricevere il Reddito di cittadinanza.