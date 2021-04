Nuova cartellonistica per i sentieri di Tresino

CASTELLABATE. Continua l’opera di manutenzione e valorizzazione dei sentieri dell’area di Tresino. Grazie all’impegno costante delle associazioni locali, quella che per anni è stata una zona di grande valore naturalistico ma poco curata e attenzionata, sta diventando sempre più una importantissima risorsa per il territorio dei comuni di Agropoli e Castellabate.

L’ultima novità è l’installazione di un tabellone posto in località Sella dell’Alano, riportante una mappa di tutta la sentieristica presente in zona. Un lavoro certosino messo in piedi da due delle anime della valorizzazione e tutela di Tresino, Danilo Palmieri e Pietro Faniglione. Sono stati loro due a realizzare la mappatura dell’area, indicando tutti i percorsi disponibili.

Grazie all’associazione Cilentomania, presieduta da Orlando Di Scola, e ai fondi derivanti dalle quote escursionistiche raccolte da Palmieri, è stato poi possibile metterla su un pannello. Ieri si è completata l’installazione.