Cyberbullismo, gli studenti dell’IC Castellabate incontrano il capitano Fabiola Garello

Appuntamento all’insegna della legalità con gli studenti dell’Istituto comprensivo Castellabate che incontrano on line il capitano Fabiola Garello, comandante della Compagnia Carabinieri Agropoli, e il comandante della Stazione Carabinieri di Santa Maria di Castellabate, Vincenzo Migliaro.

L’evento si svolge oggi, 8 aprile 2021, e coinvolge i ragazzi delle classi terze della Scuola secondaria di I grado per complessivi 100 alunni circa, assieme ai docenti delle classi interessate.

«Accolgo con piacere questa iniziativa dell’Arma dei Carabinieri perché la ritengo veramente formativa per i nostri ragazzi sul piano della consapevolezza digitale e dell’educazione civica – spiega il dirigente scolastico Gina Amoriello – Sia nella didattica a distanza sia nelle situazioni quotidiane constatiamo che diversi adolescenti fanno un uso imprudente degli strumenti tecnologici e non sono consapevoli dei pericoli in cui possono incorrere con comportamenti superficiali che comportano rischi o responsabilità anche per i genitori. La prevenzione e la lotta al bullismo e al cyberbullismo sono problemi che richiedono grande consapevolezza da parte dei ragazzi e una specifica attenzione da parte degli adulti. Inoltre, il confronto diretto con autorevoli esponenti delle forze dell’ordine rappresenta un’esperienza forte, che può far conoscere meglio il prezioso lavoro svolto dall’Arma dei Carabinieri e contribuire ad orientare concretamente i ragazzi nelle loro scelte quotidiane».