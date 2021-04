Capaccio Paestum: dalla Regione 5 milioni per Gromola

CAPACCIO PAESTUM. Il Borgo di Gromola è certamente la massima espressione urbanistica messa in campo nel secolo scorso dall’Ente Riforma Fondiaria a Capaccio. Un tempo era pullulante di vita, con tantissime attività legate al mondo agricolo ma anche con molte attività commerciali come bar, generi alimentari ed attività artigianali. Oggi, invece, è relegato, a causa dall’evoluzione dei tempi e di una politica che non ha dato la giusta valorizzazione all’area.

Ecco perché le amministrazioni comunali degli ultimi anni, da Voza ad Alfieri, passando per Palumbo hanno immaginato progetti di ricostruzione e di riqualificazione del Borgo.

Fin ora, però, erano stati realizzati soltanto piccoli progetti. Oggi potrebbe esserci una svolta. Il sindaco Franco Alfieri, infatti, ha annunciato che la Regione Campania ha destinato 5 milioni di euro per il borgo di Gromola e in particolare per la Bufalara dove sorgeranno 25 alloggi. Questi ultimi verranno destinati alle famiglie a canoni calmierati.

Il finanziamento per Gromola arriva in seguito al trasferimento dei beni ex Ersac al Comune, avvenuta nei mesi scorsi a titolo gratuito. L’Ente può così contare su una serie di immobili presenti sia a Gromola che a Fornilli, Laura e Scigliati che potrebbero essere oggetto di valorizzazione.