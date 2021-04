8 aprile: oggi si festeggia San Walter

E’ il 98° giorno dell’anno, 14ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 267 giorni.

Santi del giorno

San Dionigi di Corinto (Vescovo)

San Walter (Gualtiero) di San Martino di Pontoise (Abate – celebrato anche il 23 marzo)

Sant’Amanzio di Como (Vescovo)

Santi Erodione, Asincrito e Flegone (Discepoli di San Paolo).

Etimologia

Gualtiero, Nome esclusivamente maschile, questo personale di origine germanica deriva dall’antico tedesco “Walthari”, composto da “wald”, “dominare”, e “hari”, “esercito, popolo”, nel significato di “dominatore di eserciti, di popoli in battaglia”. Nel sec. X venne latinizzato in “Gualterius”, diffondendosi nell’Italia del Centro-Nord.

Proverbio del giorno

Aprile, apriletto, un dì freddo un dì caldetto.

Aforisma del giorno

L’uomo è per natura un animale politico. (Aristotele)

Accadde Oggi

1820 – Scoperta la Venere di Milo

Sei nato oggi?

La tua vita si svolge all’insegna di continue avventure. Tutto ciò che è stabile e ripetitivo ti risulta insopportabile e dunque fai di tutto per trasformare la tua esistenza in un susseguirsi di avvenimenti, imprevisti e colpi di scena. Anche il lavoro dunque non sarà dei più tranquilli: potresti fare il giornalista così come impegnarti in complicati affari che ti porteranno in giro per il mondo. Amori: molti, intensi e difficili, ma sempre tanto, tanto belli.



Celebrità nate in questo giorno

1962 – Alberto Angela

1938 – Kofi Annan

1929 – Jacques Brel

Scomparsi oggi

2013 – Margaret Thatcher

1973 – Pablo Picasso