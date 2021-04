Sicignano degli Alburni: si punta alle risorse del bando “Educare in comune”

SICIGNANO DEGLI ALBURNI. Il Comune, retto dal giovane sindaco Giacomo Orco, ha presentato una manifestazione di interesse per il bando “Educare in comune” emesso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri che assegna risorse agli enti presentatori di progetti per il contrasto della povertà educativa ed il sostegno delle opportunità culturali ed educative dei minorenni.

Nella fattispecie, il comune alburnino ha partecipato all’avviso “Cultura, arte e ambiente”. Le iniziative di quest’area favoriscono la fruizione del patrimonio materiale ed immateriale del territorio, dalle biblioteche ai musei, dai teatri ai monumenti, dai cinema ai siti archeologici.

Nella strategia di Sicignano degli Alburni c’è quella di creare dei percorsi integrati da affiancarsi all’attività delle istituzioni scolastiche.