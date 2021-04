Piero De Luca vicecapogruppo PD alla Camera

“Sono appena stato nominato Vicecapogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati.

È una grande emozione!

Ringrazio per la fiducia la nostra Capogruppo Debora Serracchiani e tutte le colleghe e i colleghi Deputati PD. Un abbraccio a Graziano Delrio, per il lavoro straordinario svolto finora”. Così Piero De Luca, parlamentare PD.

“Sento forte la responsabilità del nuovo ruolo, ancor più in questa fase di emergenza così delicata e difficile, che sta mettendo a dura prova le nostre famiglie e le nostre comunità.

Ci attendono sfide decisive per superare la pandemia e ricostruire il Paese, anche con le risorse europee del programma Next Generation EU, ponendo particolare attenzione ai temi della transizione digitale, della sostenibilità ambientale e alle politiche a sostegno delle donne, dei giovani e del Mezzogiorno. Dovremo affrontarle con il massimo dell’impegno possibile, in sinergia con il neo segretario Enrico Letta”, aggiunge.

E conclude: “Metterò al servizio della nostra comunità tutto il mio impegno, la mia dedizione e la mia passione.

Buon lavoro a tutte e tutti noi!”