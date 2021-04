Commissione paesaggio, Agropoli proroga i termini

AGROPOLI. È stato deciso dal Comune di procedere alla costituzione della nuova commissione locale per il paesaggio secondo quando previsto dalla legge 42/2004. Lo strumento urbanistico è promosso dalla regioni che disciplinano il funzionamento delle relative commissioni.

Nella città amministrata dal sindaco Adamo Coppola il bando di adesione prevede termini più lunghi. Inizialmente per richiedere la partecipazione alla commissione il termine per presentare le domande al protocollo generale dell’ente scadeva il 26 marzo, data che è stata posticipata al 16 aprile.

Per partecipare alla selezione dei nuovi membri, in tutto cinque, bisognerà compilare un modulo allegando un curriculum personale che attesti una qualificata esperienza in materia paesaggistico ambientale, di natura pluriennale.

Le disponibilità avanzate consentiranno la costituzione della commissione apposita da parte del consiglio comunale di Agropoli che nominerà successivamente i cinque membri. Le commissioni esprimono i pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori. La partecipazione alle sedute della commissione avverranno a titolo gratuito, senza costi per l’Ente.