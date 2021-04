Cilento, manca servizio pediatria nelle aree interne: diffida all’Asl

«L’Asl di Roccadaspide non è in grado di fornire il servizio di pediatria per i bambini residenti nell’aree interne e del Cilento. Il 1° aprile infatti, si è dimesso il Pediatra di libera scelta e non è prevista la sostituzione in tempi brevi». La denuncia arriva dal Codacons Campania che punta l’indice contro l’azienda sanitaria.

«Il fatto è abbastanza grave perché comporterà per tutti i bambini la mancanza dell’assistenza sanitaria, soprattutto per coloro che abitano nelle aree interne degli Alburni – spiegano dall’associazione -Il fatto è ancora più grave se si pensa che è accaduto in questo periodo di pandemia ed accedere agli ospedali e/o ad un pronto soccorso è quanto mai arduo se non difficilissimo in aggiunta alle distanze».

Il Codacons ha pertanto diffidato l’Asl a nominare quanto prima almeno un pediatra supplente, in attesa che si perfezioni l’iter burocratico per la nomina di un nuovo pediatra di libera scelta messo a disposizione dell’ASL.