Cilento: arrivano nuovi punti vaccinali

Aumentano i punti vaccinali sul territorio cilentano. Si punta così ad incrementare le somministrazioni giornaliere, senza ingolfare i presidi ospedalieri che nella prima fase della campagna erano stati l’unica sede per poter procedere all’inoculazione del vaccino.

Ciò aveva determinato qualche disagio dovuto ai tempi di attesa. Ora, invece, è in corso l’attivazione di nuovi punti per le somministrazioni. La scorsa settimana è divenuta pienamente operativa la sede di Acciaroli; a breve, invece, sarà possibile vaccinarsi anche nel territorio di Castelnuovo Cilento.

Il punto vaccinazione di Velina anti Covid -19, situato in via Spinarete – Seconda Traversa, parte giovedì 08/04/2021. Le persone saranno vaccinate nei seguenti giorni e relative fasce orarie: lunedì- venerdì 15.00-20.00; sabato, domenica e festivi: 9.00-14.00. A comunicarlo è stato il primo cittadino di Castelnuovo Cilento Eros Lamaida.

Anche il Comune di Montano Antilia, guidato dal sindaco Luciano Trivelli, ha richiesto nei giorni scorsi “l’installazione” di un punto vaccinale nel territorio comunale. Presto, invece, dovrebbe essere attiva una sede per le somministrazioni anche a Castellabate: nei giorni scorsi è stato già eseguito un sopralluogo.