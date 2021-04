Capaccio Paestum: 17 access point per internet gratis

CAPACCIO PAESTUM. 17 nuovi access point per garantire internet gratuito a cittadini e turisti. Il Comune di Capaccio Paestum pronto ad avviare i lavori grazie ai fondi garantiti dal Mise.

L’amministrazione comunale, infatti, ha aderito al progetto “Piazza WiFi Italia” del Ministero dello Sviluppo Economico. Si tratta di una iniziativa finalizzata alla realizzazione dei collegamenti internet nei comuni italiani.

Il Comune otterrà degli hotspot per l’accesso al WiFi, a disposizione gratuita dei cittadini, previa autenticazione. L’adesione è gratuita, l’Ente dovrà soltanto farsi carico di fornire l’alimentazione per gli apparati necessari. Il servizio sarà attivo per tre anni.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con il progetto progetto “Piazza Wifi Italia” ha come obiettivo di permettere a tutti i cittadini di collegarsi, gratuitamente e in modo semplice tramite un’app dedicata, a una retelibera e diffusa su tutto il territorio nazionale. Tramite l’app, ogni cittadino potrà gratuitamente accedere alla rete dei punti hotspot sul territorio nazionale già presenti o che saranno realizzati successivamente, da parte di Comuni, altri enti e istituzioni pubbliche, con un unico e semplice sistema.