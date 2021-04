Agropoli: presto l’attivazione di un centro vaccinale

Agropoli: Coppola annuncia a breve realizzazione di un nuovo Centro Vaccinazioni sul territorio

“L’obiettivo è quello di raddoppiare le dosi giornaliere, se ora navighiamo ad un ritmo di 120 vaccini al giorno, entro l’estate dobbiamo arrivare a 250 vaccini quotidiani. Anzi, l’obiettivo è quello di diventare per l’estate una città Covid Free”., ha spiegato il primo cittadino. Il punto vaccinale sarà presso la palestra della Croce Rossa di viale Lombardia, con l’aiuto di quest’ultima associazione e dell’Avis. Con l’Asl Salerno c’è già un accordo e si spera nella collaborazione anche dei medici di base.

La palestra della Croce Rossa permetterà di sfruttare il parcheggio di Piazza Mediterraneo, entrare dal cancello di ingresso della Villa Comunale e fare accesso alla struttura, all’interno della quale saranno posizionate le tende con i vari punti di vaccinazione.

Il primo cittadino, poi, si è soffermato anche sulla situazione del nosocomio agropolese, considerato che qualcuno aveva manifestato malumori per l’organizzazione della campagna vaccinale.

“Più passa il tempo e più presso l’ospedale si stanno organizzando in maniera rigorosa – ha detto il primo cittadino – I dati sono questi: hanno terminato le vaccinazioni per gli over 80, si stanno muovendo sulla fascia dei 70enni, un ottimo lavoro è stato svolto sulle categorie fragili e sul personale scolastico. Si sta andando ad un ritmo di 120 vaccini al giorno, con tempi d’attesa di un’oretta circa, dunque non considero la situazione così drammatica”.

“Unica criticità riscontrata è stato l’ingresso, che già dal pomeriggio, insieme alla protezione civile, forniremo di gazebi e transenne, per consentire i distanziamenti in tranquillità”, ha concluso Coppola.