Tennis a Tortorella, si parte con Canè: corsi tutta l’estate

TORTORELLA – Sarà il campione Paolo Canè ad inaugurare la stagione sportiva di tennis a Tortorella, con corsi che inizieranno il 21 giugno e continueranno per tutta l’estate. Un’attività perfetta per il mantenimento delle distanze, ottima per il benessere fisico. Per questo l’amministrazione comunale, dopo il successo con il corso di tennis della scorsa estate, ha deciso di promuovere manifestazioni per far ripartire le attività ludiche e sportive all’aria aperta nella stagione post Covid.

In collaborazione con Stefano Fragale, presidente e legale rappresentante dell’Associazione Dilettantistica A.P.C. –Tennis di Sapri, organizza a Tortorella un Camp Estivo Multisport, che si terrà dal 21 al 27 giugno 2021.

Sono previste anche giornate dedicate all’esplorazione delle bellezze naturalistiche vicine, come l’Oasi Wwf di Morigerati e le cascate dei Capelli di Venere di Casaletto Spartano, oltre a momenti ludici nella Piscina comunale di Tortorella, con due mattinate dedicate al Karate con l’istruttore Filomena Pecorelli e una escursione in località Perali, a Tortorella, per scorgere uno dei panorami più belli del Cilento.

Sarà un Camp speciale per la presenza di un campione del Tennis. Durante l’intera settimana di Tennis/Multisport ci sarà Paolo Canè, ex coppa Davis italiana ed ex n° 26 del mondo che insegnerà ai bambini il tennis. Un’occasione unica per conoscere i segreti di un grande campione. Nel fine settimana sarà organizzato un torneo di chiusura, con il rilascio di attestati di partecipazione a tutti i bambini che parteciperanno al Camp Estivo. La manifestazione rientra nell’ambito del progetto di rilancio del borgo di Tortorella, al fine di accogliere un turismo volto al benessere. «L’obiettivo è di proporre un’offerta turistica di qualità. – ha spiegato il sindaco Nicola Tancredi – rivolto alle famiglie e alle nuove generazioni che stanno soffrendo più di tutti questo momento storico.

Lo sport da sempre ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura, sociale e familiare, grazie alla sua funzione educativa. Rappresenta, dunque, un importante momento di formazione. Insieme alle altre attività che stiamo mettendo in campo, puntiamo a realizzare eventi che possano far crescere il nostro paese, farlo conoscere, e dare una boccata di ossigeno alle attività economiche, che da un anno sono in seria sofferenza.

Il programma definitivo e le date usciranno a breve, così i ragazzi che vorranno partecipare e venire a Tortorella potranno prenotarsi». Il tutto – ci tiene a precisare l’amministrazione – avverrà nel rispetto dei protocolli ed estrema attenzione delle norme anticovid 19, a disposizione del CONI.